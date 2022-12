Põim Kama: inimeste poliitikasse tagasitoomiseks on vaja värskeid ideid

Kuna kartulikoorte söömisest on asi kaugel ja vähemalt mõnda aega panevad eestlaste säästud hinnatõusule vastu, on lihtne järeldada, et mure ja valu pole lihtsalt veel piisavalt suur. Samuti võib stoilisuse taga näha suhtumist, et rasked ajad tuleb lihtsalt kuidagi ära kannatada. Eks ole neid ju ennegi üle elatud, mis siin ikka kära tõsta. Suurte muutuste ajad on ebamugavad, püüdkem mitte välja teha, kuni võimalik.