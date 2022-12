Anni Koha: töökius võib viia oksendamiseni töökoha parklas. Kas tunned end ära?

Need, kes on näinud Ameerika mokumentaalsarja „Kontor“ (The Office), meenutavad seda tõenäoliselt muigega. Aga kui järele mõelda, siis kas märkasite, et sari kubiseb töökiusu juhtumitest, lausa nii palju (keskmiselt 6,13 juhtu episoodi kohta), et sellest ilmus 2016. aastal teadusartikkel.