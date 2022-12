RAAMATUBLOGI: Jalgpalli MM-ide ajalugu. Kummaliselt

Geniaalsus peitub lihtsuses. Argentina spordiajakirjanik Luciano Wernicke otsustas pisut annaalides tuhnida, et äkki leiab sealt midagi. Leidus küll. Esmalt võttis Wernicke käsile olümpiamängud, soris siit ja sealt ning pani kokku ääretult laheda teose „Eriskummalised olümpialood“, kuhu koondas kümneid ja kümneid eriskummalisi olümpialugusid, millest valdav enamus ilmselt ametlikesse raamatutesse, kus kajastati tõsist sporti, ei mahtunud. Heakene küll, meie Martin Kleini 11 tundi ja 40 minutit kestnud maadlusmatš 1912. aasta Stockholmi olümpial, on väärinud äramärkimist kõikjal, aga see on mõneti ka erand.