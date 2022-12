SÕJARAPORT | Teet Kalmus: mobiliseeritud ägavad külmakahjustuste käes. Rindele minnakse purjus peaga

Mida rohkem tšmobikuid rinnete lähedusse saabub, seda rohkem on häid sihtmärke ukrainlaste jaoks. Väga ukrainameelses Melitopolis jõuab info ukrainlasteni kiirelt. Kui Melitopolis toimunule lisada rünnakud Berdjanskis, siis hakkab see kõik järjest rohkem meenutama sündmusi Hersoni vabastamisele eelnenud ajal.

Selgus suur probleem Venemaale: kui õhutõrjekomplekse veel isegi jagub, siis suurim probleem on hoopis radaritega, mis suudaksid katta Venemaa suured piirkonnad. On küll üheksa Il-76 baasil tehtud vastava võimekusega luurelennukit, aga need ei saa kogu aeg õhus olla ning millal nad õhus on, seda teavad ameeriklased hästi. Seega on Venemaa enda sõjaväeliste ekspertide sõnul sisuliselt võimatu kõiki olulisi objekte ukrainlaste droonide rünnaku eest kaitsta.