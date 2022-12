Näitus „Ole valmis!“ ERMis: Eesti inimesed on hakkama saanud tormides, üleujutustes kui ka küberrünnakutes

Näitust vaadates võib öelda, et elektrita hakkamasaamine ja alternatiivsed kütteallikad on inimeste jaoks olulised teemad, mille peale nad mitte ainult ei mõtle, vaid ka tegutsevad. Lugusid, kuidas elektri- ja kütteta hakkama saada, tuli mitmeid. Või nagu kirjutas näitusele Margit Tallinnast: „küttepuude varumise päev oli neil enne peres puidupäeva nime all, siis nüüd on see nime saanud energiajulgeoleku päev.“ Kuigi igapäevaselt kasutatakse hoopis õhk-soojuspumpa majas sooja saamiseks, siis puid tellitakse täna tagavaraks poole rohkem.

Lõuna regiooni päästepiirkonna juhataja Viljar Schmidt tõdes, et lugusid kogunes palju ja eripalgelisi. Inimesed mäletavad mitmeid torme ning on viimaste päevade ilmaolusid arvestades ajakohane siin ja praegu. Näitusele jõudsid lood näiteks Padaoru-, Eisma-, Pärnu- ja Võru kandist, kus tuli hakkama saada kuniks elekter- ja side taastati. Peale loodusõnnetuste jõudis näitusele veel mitmeid kogemuslugusid, kuidas interneti- ja mobiilsideta infot saada, oma kelder varjendiks kohandada või toime tulla küberrünnakuga.

· Inimesed tõdesid oma lugudes, et kui oled valmistunud, siis on kriisides alati lihtsam.

„Kogemuste ja nõuannete jagamine on üks näituse loomise idee,“ lausus Regina Kullamaa. Lugude põhjal võib öelda, et inimesed, kes tunnevad loodust, saavad ka ohuolukordades paremini hakkama ning on olnud hädas kaaslastele abiks. Inimesed, kes elavad maapiirkondades, on juba oma elustiililt rohkem valmis selleks, et igapäevased teenused pole alati kättesaadavad.

Naiskodukaitse Tartu ringkonna esinaine Regina Kullamaa rääkis, et inimeste teadlikkus valmisoleku vajadusest on aastatega kasvanud. Seda eelkõige läbi erinevate õppetundide.

ERMi direktori Kertu Saksa sõnul saadeti näitusele lugusid üle Eesti, nii linnast kui maapiirkondadest. „Täna võime tõdeda, et vanavanemate tarkusega ehitatud sahver on saanud uue praktilise tähenduse. Sahvreid on hakatud kasutama nii sajandivanustes majades kui ka leitud võimalusi sisse seada uuemates garaažides,“ tõdes Kertu Saks ja tõi välja näitusele jõudnud lood, kus paljud pered on enda jaoks taas-avastanud õigesti ehitatud sahvrid, kus temperatuur hoiustamiseks püsib paras ka ilma vooluta.

Mitu õpetlikku kogemuslugu tuli varjumise teemal, sellest, kuidas keldreid ehitatakse või kolast tühjaks tassitakse. Lugude saatjad tõdesid, et teema on nende jaoks päevakorda tulnud pigem viimasel ajal seoses Venemaa rünnakutega Ukrainas.

Mina olin Padaorus 12 tundi bussis lumevangis. Tulin tööreisilt ja pidin õhtuks Tallinna jõudma. Meil oli naisega täpselt sätitud, et tema läheb tööreisile Rootsi ja mina jõuan koju laste juurde. Vahe pidi olema mitte rohkem kui pool tundi, mil meie vanem poeg, sel hetkel 12-aastane, lubas hoida oma kaheaastast õde. Koju jõudsin paraku alles järgmisel päeval.

Mäletan eredalt hetke, kui sain aru, et oleme lumevangis ja niipea kuhugi ei liigu. Püüdsin naist kätte saada, aga telefon ei ühendanud. Minu kõige suurem hirm oli see, et lapsed lähevad magama ja poeg ei märka, et hommikul kedagi pole ja läheb automaatselt kooli. Kaheaastane tütar jääks niimoodi üksi koju.

Lõpuks õnnestus mul kätte saada naabrid, kes läksid minu palvel lapsi vaatama. Viisid neile süüa ja hoidsid silma peal, et kõik hästi oleks ja nad ei muretseks. See oli ka viimane ühendus, sest laadijaid ja laadimisvõimalust mul bussis ei olnud. Täna tean, et akupank tuleb kaasa võtta, kui kodust kauemaks ära minna.

Samuti tean, et tugivõrgustik on sellises olukorras hindamatu. See, et mul oli naabrite telefoninumber ja nad said minna lapsi vaatama ja süüa viima. Ma ei tea, mis muidu oleks saanud.

Margus Tallinnast