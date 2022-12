FOTOREPORTAAŽ | Taasavatud Vilnius-Varssavi-Krakówi rongiliin tegi esimese sõidu. Millised on mugavused? Palju maksab pilet?

Ümberistumine alguses ehmatab, ent Poola vana rongi sisustus on tegelikult mugavam.

Kui ettevõte LTG Link kaks nädalat tagasi teatas, et 11. detsembrist hakkab rongiga iga päev Vilniusest Varssavisse ja Krakówisse pääsema, võeti uudis vastu elevusega. Tõsi küll, tee peal tuleb ümber istuda, ent leedulaste soov Poolasse sõita on suur. Inimesi ei heidutanud ka pikk teekond, mis kestab sõiduplaani järgi Varssavisse üheksa ja Krakówisse ligi 12 tundi. Osadele reisidele, sealhulgas 26. ja 27. detsembriks on kõik piletid juba läbi müüdud.