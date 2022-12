SÕJARAPORT | Teet Kalmus: ajalugu kordub! Zaporižžja suunal toimuvad samad sündmused mis Hersonis enne vabastamist

Palju kõneainet on põhjustanud CNN-i poolt levitatud uudis, et USA on valmis paigutama Ukrainasse õhukaitsesüsteemid Patriot. Hetkel kõlab see minu jaoks rohkem kui heidutus, sest tänaste teadmiste kohaselt tähendaks see ka kompleksi teenindavate ameeriklaste Ukrainasse liikumist, aga need oleksid NATO sõdurid, millest Venemaa propaganda väsimatult räägib hommikust õhtuni.