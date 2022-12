„Mulle näidati videot Donbassi naise vägistamisest ja öeldi, et mina olen järgmine.“ Ukraina õpetaja lugu

Kui Viktoria luges internetist, mida Venemaa väed on Ukraina okupeeritud aladel teinud, tekkis tal tahtmine Ukraina sõdureid aidata. „Elame Kiievi-Sumõ maantee kõrval. Ainus, mida sain teha, oli meie vägedele teada anda, kui palju venelaste tehnikat ja millal meie külast läbi liikus. Mul polnud algul mingeid kontakte, aga mulle öeldi, kellele info edasi anda. Esialgu oli kõik korras, kuid varsti teatasid sõbrad naaberküladest, et Vene sõdurid vangistavad seal kohalikke ja küüditavad neid Venemaale. Nad soovitasid mul okupeeritud territooriumilt lahkuda, kuid ma ei uskunud, et see on võimalik. Pealegi ei saanud ma vanemaid üksi jätta,“ räägib Viktoria.