Kuuldused Kremli palgasõdurite veretöödest Aafrikas on levinud juba mõningaid aastaid. On selge, et Venemaa laiendab seal oma haaret ja sõlmib koostööleppeid üha uute riikidega. Ent selle varjus kahmatakse kuritegelikul moel kokku ka nälga ja puudust kannatava mandri vääriskive ja -metalle.