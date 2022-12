TAGATUBA | Suurendame kaitsekulusid? Nõus! Aga ostetud süsteemid võiksid pigem laos seista?

Venemaa Ukraina-vastase sõja tõttu on rahva ja riigi julgeolek paratamatult valimiste eel tähtis teema. Kõik riigikogus olevad erakonnad või need parteid, kellel on hea šanss sinna pääseda, tahavad julgeolekusse palju panustada. Esitatud lubaduste järgi paistab suures pildis olevat erakondade vahel kaunis kindel üksmeel, et nii kaitsevõimele kitsamalt kui ka elanikkonna kaitsele laiemalt tuleb eelolevatel aastatel kõvasti kulutada.