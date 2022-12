Rootsi „GRU paari“ peresõber oli seotud Eestis toimunud topeltmõrvaga

Kui novembri lõpus kirjutas Eesti Päevaleht, et Skvortsovide venelastest äripartnerid, kellel kõigil on samuti luuretaust, kasutasid oma tegevuses ka Eesti firmasid ning üks neist oli aastaid muuhulgas toonase Krediidipanga nõukogu liige, siis nüüd avastasid meie kolleegid väljaandest Dagens Arbete , et vahistatute lähedane perekonnasõber oli osaline Tallinnas toimunud jõhkras topeltmõrvas, mis raputas nii Eesti kui ka Rootsi ühiskonda.