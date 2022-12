NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: kole kuulujutt

„Ja väga hea!“ ütleb Petja. „Sest see on jälk vale, mida levitavad meie kodumaa vaenlased. Kui keegi tuleb ja teile midagi niisugust räägib, siis ärge uskuge, vaid helistage, kuhu vaja, ja andke teada! Saite aru?“

„Kas mina võin ka teavitada?“ küsib vanaeit. „Ma tahaksin sõbranjedele helistada ja neile ka jutustada, et Putiniga sihuke asi juhtus. Ah et kohe kaane lõi alt ära? Ju ta oli enne kapsaid söönud.“

„Kodanik!“ ärritub Petja. „Ma just nüüdsama seletasin teile, et see pole tõsi, see on alatu laim, mille levitamine on rangelt keelatud!“