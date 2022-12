TULIPUNKT: EUROOPA | Inflatsiooniplahvatus: kas olukord saaks veel hullem olla? Saaks küll

Moldova inflatsioon on 35% ja sealsed palgad on ligi kolm korda madalamad kui Eestis. Moldovlaste igapäevaseid katsumusi võimendab Venemaa väljapressimine energiamajanduses ja ka koduhoovi maanduvad raketid. Seda kõike oli keeruline hoomata olukorras, kus juba minu riigis on olukord justkui täbar.