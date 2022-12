PÄEVA TEEMA | Züleyxa Izmailova: linnajuhid, aitab kontoris istumisest. Tulge appi lund kühveldama!

Esmaspäeval külastas Eestit lumetorm nimega Birgit. See ei ole uudis. Kahjuks ei ole uudiseks ka see, et Tallinnas on eelisseisus autojuhid ning jalakäijad, jalgratturid ja tõuksitajad peavad talvel kodus istuma või äärmisel juhul laskma Elmol endale auto trepi ette sõidutada. Need vähesedki kitsad kõnniteed või rattateed, mis meie peatselt ennast roheliseks pealinnaks kuulutajal suviti olemas on, rakendatakse talvel lumelöga ladustamise vankri ette.