FOTOD | Ivo Uukkivi sai Lennart Meri kehastamise eest Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi

„Ivo Uukkivi Lennart Meri esitus on justkui sordiini all kõlava trompeti soe ja veidi ujuv soolo unist kontserdikava esitavas bigbändis, mille kõik osalised näivad olevat isamaa-armastuse hell-soojas uimas. Uukkivi roll on kontrastis Egon Nuteri varasema rahvaliku, narrivalt karikeeriva Lennarti-kehastusega. Seejuures on viimane isegi tõetruum kui abituks, härdaks tuunitud Uukkivi, sest Meri oligi mingis plaanis Suur Narr, nii oma rahva kui „vana Euroopa“ jaoks. Kirjanik Jõerüüt (näidendi autor - toim) ei varja kuidagi oma elukunstnikust kangelase mõtlematust ja spontaansust, näiteks stseenis, kus president oma kohati paranoilisena mõjuva usaldamatuse märgiks täitevvõimu suhtes rebib ribadeks terve pataka välisministeeriumilt allkirjastamiseks saadetud dokumente,“ kirjeldas näidendit teatrikriitik Meelis Oidsalu.