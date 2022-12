Ukraina sõdur Bahmuti all: Vene suurtükituli kostab lakkamatult, seitse päeva nädalas ja ööpäev läbi

"Donbassis suudavad nad praegu segada kõiki meie lende ja ükskõik, kus riigis toodetud droone. Nad on koondanud kõik vastavad jõud Bahmuti alla ning seetõttu on meil kohutavalt keeruline,“ selgitas üks kogenumaid Ukraina droonioperaatoreid Boris Pelehh. „Teised [Ukraina võitlejad] võivad minuga vaielda ja öelda, et Harkivi, Zaporižžja või Hersoni suunal ollakse edukad. Ent nende edu on tingitud sellest, et [Vene] põhijõud on koondatud siia.“