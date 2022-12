NÄDALA SÕJARAPORT | Henri Ploom: ukrainlaste ründedroonid on nii head, et Putin tajub ohtu enda elule

Esmaspäeval möllanud lumetorm tekitas keerulise olukorra Moskva liinilenduritele, kes Kaliningradis raskete ilmaolude tõttu maanduda ei saanud ja pidid otsa ümber keerama ning aurude peal suure kaarega üle Läänemere ja Soome lahe Peterburi naasma. Probleem siis selles, et EU riikide õhuruum on Venemaa lennukitele suletud. Ja kuigi hädamaandumine on humaansetel kaalutlustel lubatud, järgneks sellele lennuki arestimine. Venemaa lennufirmad lendavad nimelt varastatud lennukitega.