KOLUMN | Janek Mäggi: Iisraelist vaadates paistab Eesti käitumine Nursipalus vägivaldse joobnu lämisemisena

Kaitsetahe on kultuuri, moraali ja ühtehoidmise tulemus – kui kultuuri, moraali ning ühtehoidumist luua ja hoida ei suuda, sünnivad Nursipalud, kus riik naeratava näoga nagu kommionu teatab: kallis laps, ma võtan Sult küll kodu ära, aga pole midagi, see teeb sulle ainult head, see on sinu huvides, see kaitseb sind!