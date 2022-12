Ukraina kindralid ootavad uuel aastal uut, põhja poolt tulevat rünnakut

Ukraina relvajõudude esindajad arvavad, et Venemaa võib üritada oma esialgseid invasiooniplaane teist korda ellu viia. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi hoiatas nädalavahetusel, et Vladimir Putinil on uute ränkade rünnakute korraldamiseks piisavalt rakette. Zelenskõi tegi oma avalduse pärast reedel toimunud järjekordset raketilöökide lainet, mille käigus tulistas Venemaa 20 linna pihta 98 raketti. Laupäeval teatasid ametnikud, et taastamistöid tehakse kiirelt, kogu Kiievi veevarustus on taastunud ja kaks kolmandikku linna elektriga varustatud. Ukraina suuruselt teine linn Harkiv on pärast täielikku elektrikatkestust taas energiavõrku ühendatud.