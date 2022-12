SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene sõdurid piinlevad gangreeni käes, mis mitmed neist amputatsiooniga invaliidiks on teinud

Vene mobiliseeritutel pole varustust ning nad pole juba pikalt end pesta saanud. Terviseprobleemid on sellises seisundis loomulikud tulema. Kõigele lisaks sajab venelastele „rauavihma“. Ukrainlased said USA-lt kassett-laskemoona, mis okupantidele hävitustööd korraldab. Peale tabamusi keegi enam ellu ei jää.

Vene propagandisti Anastassia Kaševarova sõnul on ukrainlastel Luhanski rindel üksuste rotatsioon, aga Venemaa omadel see puudub. Kui täna räägitakse Venemaa kontekstis uuest mobilisatsioonilainest uue aasta alguses, siis paljuski sellel eesmärgil, et tagada olemasolevate üksuste rotatsioon, mis praegu sisuliselt puudub, erinevalt ukrainlastest.