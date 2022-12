JUHTKIRI | Maksame tagasi immuunsusvõlga

Muide, kuigi vahepeal, kaks aastat, räägiti peamiselt koroonavaktsiinist, on juba aastakümneid kasutusel ka gripivaktsiin, mis vähendab raskelt põdemise riski. Üle 60-aastastele, rasedatele, kõige rohkem seitsmeaastastele lastele ja riskirühma kuuluvatele noortele on see tasuta. Ehk tasuks sel talvel gripivaktsiini tasuta pakkuda kogu rahvastikule, saateks liialdusteta teavituskampaania? Imet sellega enam ei tee, aga abiks on ikka.

Kaugemale tulevikku vaadates tuleb praegusest viirusehooajast kõrva taha panna teadmine, et meie tervishoiusüsteemi võime on liiga väike ja inimeste tervis üldiselt liiga kehv. Koroonaajal aeti süsteemi ülekoormatust viiruse ja vaktsiiniskeptikute süüks, aga hilisem aeg on näidanud, et ülekoormuse all vangub see alatasa. Ühest küljest on see tervishoiu napi rahastamise viga, aga teisalt on põhjus ka inimeste endi ideaalsest kauge tervisekäitumine.