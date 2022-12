ÜLEVAADE | 81-aastase Sarah Mooni näitusel Fotografiskas pole miski pole nii, kui paistab

Kunstinäitus, tegelikult iga kunstiteos, on alati portaal, uks uude maailma, mis mõnikord on peegeldus meid ümbritsevast tegelikkusest, teinekord salapärane sissevaade kunstniku hingeilma. Prantsuse fotokunsti grande dame’i Sarah Mooni (81) näitus „Püsipunktis“ Tallinna Fotografiskas on maagiline, mõjuv ja tähendusterohke teekond, kus kunstniku kogutud visuaalsed hetked ühinevad sujuvalt vaataja isikliku tõlgenduse ja alateadvuse varjatud soppidega.