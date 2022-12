PÄEVA TEEMA | Peep Peterson: madalapalgalised kaotavad haiguspäevade hüvitamise süsteemiga kõige enam

Haiguspäevade hüvitamise vajadusest oleme rääkinud juba suvest saadik ning ka vajalik raha on selleks haigekassa eelarvesse planeeritud. Mul on siiralt hea meel, et vaid loetud päevad enne 2022. aasta jõule, jõudis koalitsioon haiguspäevade ajutise hüvitamise osas üksmeelele. On lootus, et seadus saab enne aasta lõppu vastu võetud. Muudatus puudutab ligikaudu 609 000 palgatöötajat.