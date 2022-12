SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Putin ootab Valgevenet sõtta. Varsti võime ühe kuritegeliku riigi Euroopasse juurde saada

Kõige segasem on olukord Kremennaja ümber, kus ühtedel andmetel on ukrainlased juba sisuliselt linnani jõudnud, aga teistel andmetel asjad päris nii veel ei ole. Mõned uljamad Ukraina eksperdid räägivad peatsest Kremennaja äravõtmisest ja siis Rubežne peale liikumisest, teised aga hoiatavad Venemaa võimaliku katse eest viia läbi suurem pealetung Kupjanski suunal. Kõik eksperdid on aga ühel meelel selles, et enne külmade saabumist suuremaid liikumisi ei toimu, aga tänaste teadmiste kohaselt on korralikku külma oodata alles uue aasta alguses.