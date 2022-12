BSH fenomen. Seltskonnategelane, kelle iga samm on eestlaste huviorbiidil

Looduses kehtib harilikult reegel, et ellu jäävad ainult tugevamad. Hoolimata sellest, et Eesti avaliku elu tegelaskond on sama kirju kui issanda loomaaed, on nutikamad siiski mõistnud, et ka karmis meelelahutuse valdkonnas läbilöömiseks tuleb osata end hästi müüa. Julge hundi rind on rasvane ja isu suur nagu huntidel ikka – pole kahtlust, et Brigitte Susanne Hunt on sellega edukalt hakkama saanud ja suutnud üles töötada oma kaubamärgi, mille tähelepanu ihaldavad nii meediakanalid kui ka koostööpartnerid. Üks projekt teise järel, 120 000 jälgijat Instagrami kontol, pidevalt pildil olek nii siin kui ka seal – milles peitub Eesti ühe värvikama seltskonnatähe fenomen?