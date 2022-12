Kaane all podiseb. Millal saab naistel ja teistelgi valijatel kõrini sellest, et parteid ei tegele palgalõhe lahendamisega.

Et Eestis on Euroopa kõrgemaid palgalõhe näitajaid ehk meeste-naiste sissetulekute erinevus on suur, pole uudis. Samuti ei peaks enam uudis olema see, mis seda olukorda põhjustab ja kus peituvad lahendused.