KIRI | Ruslan Trochynskyi: mis vägi küll liigutab Eesti mee Ukraina kaevikutesse?

See, mis juhtus nüüd, 2022. aastal suuremahulise sõja tõttu, oli minu jaoks üllatav. Kui ma 26. veebruaril Tallinnas Vabaduse väljakul laval Ukraina hümni laulsin, tundsin kõlekülmast ilmast hoolimata tohutut soojust, mis õhkus 30 000 inimesest. Ma ei olnud laulva revolutsiooni ajal Eestis, aga kujutasin ette, et midagi seesugust võis ka siis õhus olla. Kõik need inimesed hingasid, laulsid, poetasid pisara, üheskoos.