ARVUSTUS | Z-põlvkonna uus stiiliikoon on sünge ja eraklik gootitüdruk

Netflixi viimase aja toodangust lootsin palju sarjast „1899“, aga see läks lõpuks liiga käest ära. Metafüüsika on küll tore asi, aga tekkis sama tunne nagu üle mõelnud koka toitu süües, kui ühte rooga on proovitud sisse panna liiga palju maitseid ja valmistusviise. „Sandman“ oli suhteliselt talutav – kui maailmavalu ja paatoslikud kõned kõrvale jätta –, aga „Wednesday“ on veel parem. Siingi ei pääse ameerikalikult eksalteeritud emotsioonidest ja kohati liiga sirgjoonelistest lahendustest, aga siiski on sari korralik jätk USA gooti- ja õuduskultuurile („Väike õuduste pood“, „True Blood“, „Penny Dreadful“ jmt, samuti Tim Burtoni looming).