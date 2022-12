Jalgpallis peitub jõud. Kui Kataris toimunud MM-i mängud läksid korda paljudele, siis vahepausidel aega täitnud Kinoteatri kriitilised etteasted pealkirjaga „Kinoteatri MM Katarsis“ panid pea terve Maarjamaa võnkuma. Et Henrik Kalmet ja Co on võimas, ägedalt pani. Tõmbas Eesti jalgpalli liidu (EJL) igavese presidendi Aivar Pohlaku ribadeks ja paljastas lõpuks tema manipulatsioonid.