„Mis sul sellest, jõuluvana toob ju kingitusi!“ Utoopilised jõulusoovid tekitavad lapsevanematele meelehärmi

Minu üheksa-aastane õde on üks neist lastest, kes on siiralt veendunud, et jõuluvana ja päkapikud on päriselt olemas. Ta teab rääkida, et maailmas on ainult üks jõuluvana, kes on 275-aastane, elab Taanis ja kelle nimi on Taat. Kust see info pärineb, on jäänud tervele perele mõistatuseks.