NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Kes on kõige kurjem?

Putin muheleb. Ta on enesega väga rahul. „Mitte keegi pole teinud nii palju kurja kui mina!“ mõtleb ta uhkusega. Seda kinnitab kasvõi see, et päkapikud pole juba aastaid talle sussi sisse komme toonud ja jõuluvana hoiab Kremlist eemale nagu marjuline ussist. See tõestab, et ta on saavutanud valitud teel täiuse ja temast kurjemat inimest praegu maailmas pole.