PÄEVA TEEMA | Tallinna kesklinna vanem: leppigem kokku, et me enne aastavahetust enam ei pauguta

Nii nagu on ajas arenenud ilutulestike tehnilised võimalused, on kasvanud ka inimeste teadlikkus ilutulestiku varjukülgedest. Paugutamisest hirmunud loomadest on palju räägitud, aga räägime veel. Võib vaid ette kujutada, milline paanika valdab hästikasvatatud koera selleks, et ta tahaks ja jaksaks end peremehe haardest lahti rebida ning teadmata suunas jooksu pista.