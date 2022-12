Marti Soosaar Peep Pahvile: jalakäija on liikluses nõrgem. Nende kaitsmine ei ole autojuhtide piiramine

Mõlemad neist on Delfi toimetusega lähedalt seotud ja selle kaasautorid, nii et julgen oletada, et tegemist on selgelt probleemiga ühiskonnas, milles ühiseid arusaamu on keeruline leida isegi igapäevaselt koos töötavatel inimestel või sama pere liikmetel.