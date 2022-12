Reaalkool kutsub üheksandikke oma erakooli tasulistele kursustele. Ema: see on ebaeetiline

Kuid see pole veel kõik. Kool saatis hiljuti õpilastele info uute tasuliste matemaatika- ja füüsikatundide kohta, kus valmistutakse gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Kokku lisandub seega kuus ainetundi ainetes, millel on gümnaasiumikatsetel määrav tähtsus ja millest on õpilasi ka väga selgelt teavitatud.