Peep Peterson: Isamaa poliitika korjab naised tööturult ja süvendab palgalõhet

Ma ei saa sellega nõustuda, see ei ole minu maailm. Seejuures olen ma pärit suurest viielapselisest perest, kus lapsed sündisid pigem majandusseaduste kiuste ja absoluutselt eiramata moodsa maailma reegleid sugude võrdsusest ning jagatud koduse töö koormusest (ja see moodsus jäi 70-80ndate aega). Jah, vanematel polnud kerge, aga me saime hakkama. Kõik lapsed said hästi koolitatud ja on leidnud ühiskonnas head rakendust.