Eestis elavatel inimestel on 29. veebruari kõrvale jättes kõige vähem sünnipäevi just täna ehk 31. detsembril. Statistikaameti juhtivanalüütik Terje Trasberg ütles, et Eestis elavatest inimestest on 29. veebruaril sünnipäev vaid 826 inimesel, 31. detsembril aga 3060 inimesel. Viimastel aastatel sünnib aga Eestis päevas keskmiselt 31 last.