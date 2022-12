Patriot õhu- ja raketikaitsesüsteemid, mida on võetud USA relvajõudude teenistusse alates 1984. aastast (kokku üle 1100 tuleseadme), on vaieldamatult maailma tipptase. Neid on kasutatud korduvalt ja edukalt reaalses sõjalises olukorras, kõigepealt Lahesõjas (1991), erinevalt palju kiidetud Venemaa S-400 süsteemist.