Sain sõjast teada hommikul abikaasalt. Arutasime temaga, et kuidas sellest lastele rääkida ja kui läksime esimesele korrusele, siis lapsed vaatasid elutoas juba telerit ja minu poeg Sass ütles mulle ka, et sõda algas. Ma arvan, et ta vaatas lipuheiskamise tseremooniat, kus rääkis sõjast riigikogu esimees Jüri Ratas.