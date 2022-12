Peapiiskop Urmas Viilma: annaks Jumal, et ukrainlaste pagulaspõli saab olema lühem, kui see oli Jeesusel

Lisaks evangelist Luuka poolt üles kirjutatud jõuluevangeeliumile, on meile kõigile tuttav ka evangelist Matteuse värvikas jutustus hommikumaa tähetarkade külaskäigust Petlemma, et kummardada vastsündinud Jeesust kui Kuningat ning kinkida talle kulda, viirukit ja mürri.

Selle kurva tõdemuse osaks on seegi, et sel aastavahetusel tuleb oma esimesed jõulud võõrsil veeta miljonitel Ukraina sõjapõgenikel, kes kõik on oma kodust ja kodumaalt sunnitult põgenenud. Ehk on pisutki lohutav teadmine, et põgeniku leiba on omal ajal maitsnud ka oma sünnilinnas võimutsenud vägivalla jalust võõrsile pagenud jõululaps Jeesus.

Autoga liikumisel on teatavad eelised eesli ees. Peamise edu annab kiirus. Mõeldes aga säästlikkuse ja keskkonna peale ning püüdes elustada tuntud jõululaulu sõnu, sõidame ehk tulevikus jõulukirikusse taas aisakellade helinal üle lume sahiseva kasutades selleks rohelist energiat. Arvestades lume hulka, mis veel nädala eest kõikjal maad kattis, polegi see väljakutse ehk tulevikus nii utoopiline.

Harva oleme jõulupühadel meenutanud, et Jeesus veetis pärast sündimist oma esimesed eluaastad põgenikuna Egiptuses. Püha Perekond naasis sünnimaale alles pärast türannkuninga Heroodese surma ja tema poja Arhelaose võimule asumist. Piibliteadlased on pakkunud, et Püha Perekonna pagulasepõli Egiptuses võis kesta kuni kolm aastat enne kui julgeti naasta koju.

Seekordsete jõulude ajal on kuuekümne viie tuhande Ukraina sõjapõgeniku jaoks just Eestimaa selleks turvaliseks Egiptuseks, kust varju otsida. Annaks Jumal, et nende kõigi pagulaspõli saab olema lühem kui oli Jeesusel, Maarjal ja Joosepil. Isegi kui need pühad jäävad Ukraina sõjapõgenike jaoks ainsateks jõuludeks võõral maal ja võõra rahva seas, on nende pühad ikkagi sel korral eriliselt nukrad.

1944. aastal Stalini punaterrori eest kodust ja sünnimaalt põgenenud eestlased on meenutanud, et kõige suurem koduigatsus valdas neid just esimeste võõrsil veedetud jõulupühade ajal. Uuel asumaal maapaos olles ei tuntud end nii kodus, et oleks lähedaste ringis kogu hingest jõulurõõmu saanud nautida. Väga harva olid pagulased jõuluõhtul teretulnud ka kohalike pühadelauda. Tegelikult olid nad kõik lootnud jõuda jõuluks koju ...

Eestist punaterrori eest põgenema pääsenud luuletaja Henrik Visnapuu on kirjutanud põgeniku hinge rusunud jõuluängistusest oma 1944. aasta jõulukuul valminud luuletuses Jõulutäht.

Läbi muremusta

täna silmavee

viib meid igiustav

Petlemmasse tee.

Valulik ja karge

on me jõulujutt.

Meil veel kõigil kurgus

lahkumise nutt.

Koos teiste Eestist põgenenud noortega metsatöödele viidud ja hiljem Kanadas põgenikuna elanud Viktor Libe meenutab 1944. aasta jõule Rootsis nõnda: