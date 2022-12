UKRAINA NÄDALA RAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina juhtidel pole ka tahtmise korral võimalik okupeeritud aladest loobuda

Pühad on aga Vladimir Putinile alati olnud pigem signaaliks terrorile. Või vähemalt pole nad olnud takistuseks ning nii hukkus 24. detsembri pommitamistest Hersonis taas 10 inimest ning 68 haavata. Ukrainlased on aga murdumatud ning juba varsti oli Hersoni haigla täis inimesi, et annetada verd. „Facebook nimetab seda ilmselt „tundlikuks sisuks“. See ei ole aga „tundlik sisu,“ see on Ukraina ning ukrainlaste tegelik elu,“ kommenteeris president Volodõmõr Zelenskõi vahetult peale USAst naasmist.