Vene politoloogid: Putin ja Šoigu loovad endale sõjamehe kuvandit, ent see ei tule väga hästi välja

Vene liidrid on hästi teadlikud kontrastist, mida võrdlus Ukraina poliitikutega vaatajas tekitab, kirjutab leht. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi külastab regulaarselt rindejoont, ent Vladimir Putin ja tema kaitseminister Sergei Šoigu pole selleks võimalust leidnud. Hiljuti väitis Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et Putin käis erioperatsiooni tsoonis, ent vastava videomaterjali analüüsi järgi viibis president hoopis Rostovis lõuna sõjaväeringkonna staabis, mis asub rindest 200 kilomeetri kaugusele. „Nii et vaenlane on kas kohe ukselävele jõudmas või otsustasid võimud PR-kampaaniat teha,“ märgib ajaleht. „Kui lisada siia Šoigu helikopterilennud Krimmi kaitsejoonele, on selegelt näha, et Vene võimud üritavad oma kannatada saanud mainet parandada ja näidata maailmale oma tõsiseltvõetavust.“