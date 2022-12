ARVUSTUS | Vello Vinna graafilised omamaailmad uue galerii esimesel näitusel

Vello Vinn, kelle näitusega „Multiplitseeritud“ avas Allee galerii oma uued ruumid ja ühtlasi nüüdiskunsti näituste programmi (kureerib kunstiteadlane Harry Liivrand), on 1960-ndatel alustanud legendaarse põlvkonna esindaja. Toona kerkis kunstiuuenduste tuultes esile terve plejaad vahetult enne sõda või sõja ajal sündinud maalikunstnikke, skulptoreid ja graafikuid, kellest klassikuteks on saanud nii paljud, et nende üleslugemine võtaks liiga palju aega ja leheruumi. Selle põlvkonna kunstnikud on ühtlasi need, kes praegu oksjonite hinnarekordeid purustavad.