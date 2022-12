PÄEVA TEEMA | Lavly Perling: Isamaal on eesmärk suunata naised tööturult lapsi sünnitama. Ja teised erakonnad kiidavad selle heaks

Kõige hullem on, et toetused indekseeritakse, mistõttu muutub juba niigi kallis ja kulukas kord maksumaksja jaoks aasta-aastalt koormavamaks. Kui uuel aastal on lisakulu suurusjärgus 163 miljonit, siis paari aasta pärast juba 225 miljonit eurot. Tekitame riigile metsikult püsikulusid, mis reaalsuses tähendab maksutõusu.