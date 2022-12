Esiteks peab riigikogu otsustama, mida võtta ette paljulapseliste perede toetusi suurendava ja indekseeriva seadusemuudatusega, mille president jättis välja kuulutamata ja mis on olnud kogu tänavuse sisepoliitika segaduste allikas. Peale selle on vaja kiiresti menetleda eelnõu, mis pikendab tulevasse aastasse koroonakriisi ajast pärit soodustust, et haiguspäevade hüvitist hakatakse maksma juba teisest päevast.