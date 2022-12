FAKTIKONTROLL | Väited Kiisa ja Narva elektrijaamade kohta eksitavad lugejaid

Postituses on kaks väidet, mis vajavad detailsemat selgitust - Narva elektrijaamade tootmisvõimekus ja Kiisa jaamade otstarve.

Postitust on Facebookis jaganud vaid paar inimest, kuid seda on sellegipoolest näinud tuhanded inimesed, sest kuvatõmmis postitusest levis mitmes populaarses Telegrami vestluses.

Mida väidetakse?

Postituses viitab autor artiklile, mis räägib võimalikust energiapuudusest. Postitaja järeldas, et meile on jällegi tekitatud kunstlikult elektrikriis, et saaks tekitada ühiskonnas veelgi suurema kriisi.

„Kui meil oleks rohkem tuumajaamu, siis ei oleks probleem, et mõni reaktor vahel remondis on. Miks meie Auvere koguaeg katki on? Sest riiki juhivad korrumpeerunud idioodid,“ kirjutas postitaja.

Muuhulgas kirjutas ta, kuidas Narva jaamades on tootmisvõimekust ülearu ja, et ainuükski neist piisaks kogu Eesti kuhjaga varustamiseks ja saaks veel välismaale ka müüa.

Lisaks sellele tõi ta välja, et Kiisal on kaks varuelektrijaama, mis „lihtsalt seisavad NordPooli reeglite pärast“.

Kuidas on tegelikult?

4. detsembril tekkis Auvere elektrijaama soojusvahetis leke ning läks seetõttu remonti. Auverest tingitud pakkumise vähenemine turul ei tohiks hinnatõusu põhjustada (sest selle tootmisvõimekus pole niivõrd suur), vähemalt seni, kuni me Soomega samas hinnatsoonis püsime, märkis toona Eesti Energia.

Narva elektrijaamade tootmisvõimekust hindas postitaja samuti üle, sest detsembri alguses avaldatud Eleringi varustuskindluse aruandes on välja toodud kindlad tootmisvõimsused ja sealt on näha, et Narva elektrijaamade kindel tootmisvõimekus on 1226 megavatti, Eesti tarbimine on sel aastal olnud vahemikus ca 500-1500 MWh.

Ehk ei - Narva elektrijaamades ei ole tootmisvõimekust „ülearu“.