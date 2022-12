RAAMATUBLOGI: Nõiaprotsessid ja iidne mõrv... Aga tänapäeval

Lisaväärtuse raamatule annab tõsiasi, et Rolfsdotter on otsustanud ammutada nii selles kui ka järgnevates teostes inspiratsiooni ammustest aegadest – seekord on aluseks 17. sajandi nõiaprotsessid ning ajalooline mõrv.

Rootslased võtsid Rolfsdotteri debüütteose aplausiga vastu ning tõsi, see on nauditav ning annab lootust, et kasvamas on järjekordne täht krimikirjanduse taevas, aga kui säravalt ta lõõmama lööb, näitab tulevik.