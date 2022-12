Alates julgeolekust kuni inimeste igapäevase hakkamasaamiseni on õhk terve aasta olnud probleemidest paks. Kas need on Eesti poliitikat viimase kaheteist kuu jooksul tuntavalt raputanud? Aus vastus on, et peaaegu üldse mitte. Poliitikute vererõhku on tõstnud vaid üks puuslik, millega tegelemine on olnud mõtlemapanev aja, auru ja närvirakkude kuluallikas.