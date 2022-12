Kui 2008. aastal ilmus Briti ajakirjaniku Lucy Siegle’i moe- ja keskkonnateemasid käsitlev raamat „To Die For: Is Fashion Wearing Out the World?“, lugesin seda tagasihoidlikult öeldes isukalt. Pidin peagi hakkama õppima Stockholmi ülikoolis moeteaduse (modevetenskap) erialal, mis ühendab moodi, sotsioloogiat ja psühholoogiat.