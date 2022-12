FAKTIKONTROLL | USA ametnikele kingitud Ukraina lipul ei ole natsi sümboolikat

Kõne ajal kinkis ta USA esindajatekoja spiikrile Nancy Pelosile ja asepresidendile Kamala Harrisele Ukraina lipu, millele Ukraina rindel olevad sõdurid oma pühendusi kirjutasid.

Nüüd levib sotsiaalmeedias pilt, et lipule joonistati muu hulgas ka SS-ruuni märke, mis on seotud natsisümboolikaga. Eestikeelne postitus on jõudnud mõne päevaga 1500 kasutajani ning kogunud kümme jagamist ja kolm kommentaari.

Mida väidetakse?

„Skandaal USA-s: selgus, et Zelenskõi andis asepresident Harrisele ja spiiker Pelosile üle SS-ruunidega lipu. Ja mis kõige tähtsam – hanuka ajal,“ kirjutas postituse autor Marco pildi juurde, kus Pelosi ja Harris Zelenskõi taustal lippu üleval hoiavad.

SS-ruunimärgid on omased Schutzstaffelile (Heinrich Himmleri oma politseijõud) kasutati 1920. aastatest kuni 1945. aastani lippudel, vormiriietustel ja muudel esemetel natsiideoloogia ja germaani müstika erinevate aspektide sümbolina ning see tähistas natside võitu.

Seega viidatakse taaskord ühele Vene propaganda peamisele narratiivile - Ukrainlased on natsid.

Kuidas on tegelikult?

Zelenskõi kirjeldas kingitud lippu nõnda: „Kui ma eile Bahmutis viibisin, kinkisid meie kangelased mulle lipu, lahingulipu, nende lipu, kes kaitsevad Ukrainat, Euroopat ja maailma oma elu hinnaga. Nad palusid mul tuua see lipp teile, USA Kongressile, Esindajatekoja liikmetele ja senaatoritele, kelle otsused võivad päästa miljoneid inimesi.

Nii et las need otsused tehakse. Las see lipp jääb teie juurde, daamid ja härrad. See lipp on meie võidu sümbol selles sõjas. Seisame, võitleme ja võidame, sest oleme ühtsed – Ukraina, Ameerika ja kogu vaba maailm.“

Postituses kirjeldatud sümboolikat aga lipult ei leia .

Tekst, mida tõlgendatakse kui „SS“, on tegelikult number „46“, millele järgneb kirillitsas „ДШВ“. See on kooskõlas Zelenskõi lipu ja sellel olevate allkirjade kirjeldusega, kuna „ 46 ДШВ „ on lühend sõnadest „46 окрема десантно-штурмова бригада“ või 46. eraldiseisev õhudessantbrigaad.