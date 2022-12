Margit Sutrop: Isamaa näitas, et seadusi saab osta. EKRE-l võib migratsioonipumba osas õigus olla

Reformierakond hoidis hambad ristis koalitsiooni koos, oli tasakaalustav jõud ja andis partneritele, mis need küsisid: sotsiaaldemokraadid said haiguspäevade hüvitised teisest päevast, isamaalased paljulapselistele helded perehüvitised.

Erakond Isamaa seisis oma rahastaja idee eest, et helded perehüvitised suurendavad iivet, kuigi mõjuanalüüsid ega uuringuid selle tõestuseks pole. Mind teeb murelikuks see, et perehüvitiste seaduse läbisurumisega andis Isamaa hoobi poliitilisele kultuurile, sest võib jääda mulje, et Eestis saab seadusi osta.

Kui president perehüvitiste seaduse nüüd välja kuulutab, siis on peredele antud selge sõnum: „Maa tuleb täita lastega“. Kui vaid see Hando Runneli sõnum poleks lootusetult hiljaks jäänud ja Rein Taagepera ennustus demograafilisest vetsupotist juba teostumas!

Poliitika on teatavasti kompromisside tegemise kunst. Selleks, et valitsus püsiks, võeti vastu kaks seaduseelnõud, mis tekitavad vastakaid tundeid.

Mõlema seaduseelnõu arutelul kaaluti erinevaid väärtusi ja tehtud otsused annavad aimu sellest, mis väärtused seati hierarhias kõrgemale.

Mis oli kaalul haiguspäevade hüvitiste arutelul?

Haigushüvitiste ajutise korra pikendamise puhul oli ühel kaalukausil rahva tervis ja inimeste toimetulek, teisel aga raskete haigustega inimeste ravi. Makstes haigushüvitisi alates teisest päevast piirame nakkushaiguste levikut, sest on suurem tõenäosus, et nakatunud püsivad kodus ega lähe rahalistel kaalutlustel haigena tööle.

Samas teame, et see muudatus nõuab haigekassa eelarvest 16 miljonit. Olukorras, kus haigekassal pole piisavalt raha vähihaigete raviks ega harvikhaigustega laste ravimiseks ning suur hulk inimesi ootab kuude kaupa ravile pääsemist, tilkus seda otsust tehes süda verd.

Haigushüvitiste peale kulub täna rohkem raha kui üldarsti-perearsti teenusele! Hääletasin poolt, kuna täna oleme täna jälle olukorras, kus koroona möllab ja gripp on tõusuteel.

Mis oli kaalumisel perehüvitiste seaduse eelnõu puhul?

Ühel kaalukausil oli eesti rahva kestmine, teisel kõigi perede võrdne kohtlemine. Alates kolmandast lapsest perehüvitiste hüppelise suurendamisega soovivad isamaalased lahendada eestlaste iibe probleemi ning näidata, et teevad poliitikutena kindlaks eestlaste püsimajäämise.

Ent toetades heldelt paljulapselisi peresid, tekitame olukorra, kus lapsi koheldakse ebavõrdselt. Esimesed ja teised lapsed ei peaks elama halvemini kui kolme või enama lapsega perede kasvandikud.

Otsuse tegemisel, kas muretseda kolmas või neljas või viies laps, otsustab enamasti see, millised on peresuhted ja tööjaotus ning kuidas esimeste lastega on hakkama saadud; kas vanematele tundub, et lapsed on koormaks või rõõmuks. Parempoolsete ainus esindaja parlamendis juhtis õigesti tähelepanu ka sellele, et peretoetused ei tohiks olla suuremad kui palgad.

Reformierakonna sõnum oli, et on asju, mida ükski pere ei saa ise korraldada, isegi kui maksta heldeid perehüvitisi: lasteaia kohad, tugiteenused, hea kooliharidus, huviharidus, transport kooli, arstiabi. Need on teenused, mida peame arendama kollektiivselt.

Mõistlik oleks olnud raha suunata laste haridusse, arstiabisse ja tugiteenustesse ning aidata rohkem neid, kes hädas, näiteks üksikvanemaid. Paraku eile parlamendis seadustatud perehüvitiste skeemiga kõigeks selleks enam raha ei jätku.

See oli hind, mida pidime maksma selle eest, et Eesti oleks ka edaspidi kindlates kätes. Eesti riigi julgeolek on praeguses pingelises olukorras ülim väärtus, mis määrab ka teised valikud. Eestile on oluline hoida häid liitlassuhteid ja head rahvusvahelist mainet ning hoida ära, et siin saab jälle võimule partei, mis solvab meie liitlasi ja õõnestab demokraatlikke institutsioone.

Parlament on oma sõna öelnud. Jääme huviga ootama, kas president kuulutab perehüvitiste seaduse nüüd välja. Pall on jälle Kadriorus, presidendi väravas.